Москва, 14 февраля, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч против команды Парагвая. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

РИА Новости / Александр Вильф

Отмечается, что встреча пройдёт 25 марта на стадионе московского «Динамо».

Эта игра станет второй для российской команды на мартовском учебно-тренировочном сборе. 21 марта на том же стадионе состоится матч с сербами.

Как передавало ИА Регнум, 31 января РФС сообщил, что товарищеский матч между сборными России и Сербии по футболу состоится 21 марта. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Динамо».

Последний на сегодняшний день товарищеский матч сборная России провела в ноябре. Тогда россияне разгромили команду Кубы со счётом 8:0.