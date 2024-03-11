Белгород, 11 марта, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

РИА Новотси/ Станислав Красильников

«Около 10.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в оборонном министерстве.

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