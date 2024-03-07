Белгород, 7 марта, 2024, 19:09 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли село Козинка в Грайворонском городском округе в Белгородской области вечером 7 марта, при обстреле пострадал мирный житель, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Николай Тришин/ТАСС

«У мужчины осколочные ранения нижней конечности. Вся необходимая медицинская помощь была оказана врачами ЦРБ, от госпитализации мужчина отказался», — написал глава области.

Гладков также сообщил, что при обстреле Козинки пострадал сарай в частном секторе. Местная администрация проведёт обход территории в светлое время суток.

Ранее 7 марта губернатор сообщил, что ВСУ атаковали село Наумовка с помощью дрона-камикадзе. От удара получил ранение брюшной полости мирный житель, его госпитализировали.

Украинская армия также пыталась атаковать Белгородскую область 6 марта. Российские силы ПВО предотвратили удар, уничтожив два беспилотника самолётного типа.

5 марта ВСУ сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль в селе Новопетровка в Белгородской области. Автомобиль получил повреждения, люди не пострадали.