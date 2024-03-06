Кременная, ЛНР, 6 марта, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Двое мирных жителей погибли и ещё двое получили ранения в Кременной в ЛНР в результате нанесённого украинской армией удара по центру города, сообщил 6 марта глава Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков в Telegram-канале.

Таисия Воронцова / РИА Новости

«Вражеский удар был нанесен прямо в центр города, там, где наши граждане ходят за покупками, где гуляют дети. В результате этого кровавого удара мы потеряли двух наших соотечественников, еще двое были серьезно ранены», — сообщил Третьяков.

Глава Кременной выразил соболезнования родным и близким погибших.

По данным Третьякова, в результате нанесённого ВСУ удара в одном из магазинов города вспыхнул пожар, который быстро потушили сотрудники МЧС, не дав огню распространиться на соседние здания.

В течение дня ВСУ также запустили дрон-камикадзе, нанеся удар по подстанции «Кременная», где загорелся трансформатор. Пожар также удалось потушить в короткий срок.

Как сообщало ИА Регнум, глава ЛНР Леонид Пасечник 6 марта заявил о подрыве в городе Кировске автобуса с пассажирами. Транспортное средство, следовавшее на кладбище, наехало на мину в посёлке Донецкий, в результате погибли пять мирных жителей из восьми, ещё трое получили ранения. Глава региона сообщил, что семьям пострадавших власти окажут всю необходимую помощь.

Глава города Горловки Иван Приходько 5 марта сообщил о ранении мирной жительницы в результате обстрела посёлка Гольмовский в ДНР. Также он сообщил, что ВСУ сбросили на посёлок взрывоопасный предмет с дрона, повредив здание и автомобиль.