Москва, 11 марта, 2024, 05:23 — ИА Регнум. Военные армии США могли погибнуть в результате удара по установкам американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в районе Покровска (ДНР), заявил журналистам депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

«При уничтожении ЗРК Patriot могли погибнуть в том числе военные США», — сказал парламентарий, слова которого приводит «РИА Новости».

Он напомнил, что в систему этого комплекса входят не только пусковые установки, но и многофункциональные радары, которые очень сложны в эксплуатации. Шеремет предположил, что из-за этого США могли направить своих военных специалистов для обслуживания Patriot.

Депутат отметил, что если указанная информация подтвердится, то гибель этих лиц будет на совести президент США Джо Байдена. Парламентарий добавил, что пока в Вашингтоне могут скрывать то, что произошло в реальности.

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков распространил информацию о том, что российские военные уничтожили ЗРК С-300 украинской армии в районе Покровска. Позднее появилась предварительная информация, что удару могли подвергнуться две или три установки Patriot.

Источник в силовых структурах в беседе с журналистами уточнил, что цель атаковали с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер».

Украинское агентство УНИАН признало уничтожение ЗРК Patriot у Покровска. Авторы публикации уточнили, что установки этого комплекса находились на расстоянии примерно в 50 км от линии боевого соприкосновения.

Военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс написал, что экипаж уничтоженного ЗРК, вероятно, полностью ликвидирован. Он допустил, что замена выбывших средств противовоздушной обороны может занять месяцы или даже годы.