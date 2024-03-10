Москва, 10 марта, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко принял командование Международной космической станцией от датчанина Андреаса Могенсена, сообщили 10 марта в Госкорпорации «Роскосмос».

«Сегодня мировой рекордсмен по суммарной длительности космических полетов Олег Кононенко принял командование Международной космической станцией от астронавта ESA Андреаса Могенсена», — говорится в сообщении.

Могенсен вручил Кононенко символический ключ от станции, после чего экипаж традиционно ударил в корабельный колокол. Российскому космонавту предстоит командовать МКС до конца сентября 2024 года. За это время он улучшит мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе, доведя его до 1110 суток.

В «Роскосмосе» также заявили, что 11 марта корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-7, в которую вошли астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт ESA Андреас Могенсен, астронавт JAXA Сатоси Фурукава и космонавт Константин Борисов, должен вернуться на Землю.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта астронавты NASA Мэтью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс, а также космонавт «Роскосмоса» Александр Гребёнкин прибыли на МКС. Пристыковку к модулю Harmony американского сегмента МКС осуществили в автоматическом режиме. Экипаж миссии Crew-8 будет находиться на станции до середины августа 2024 года.

Ракета-носитель Falcon-9 с кораблём Crew Dragon и космонавтом Гребёнкиным на борту стартовала к МКС 4 марта. Ракету запустили с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде.

В «Роскосмосе» в конце декабря 2023 года сообщили о продлении до 2025 года совместной с NASA программы перекрёстных полётов к Международной космической станции.