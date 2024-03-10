Москва, 10 марта, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над территорией Новгородской области, сообщили 10 марта в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Новгородской области», — говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, около 15:30 мск российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 марта губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил, что российские средства ПВО сбили беспилотник украинской армии в небе над областью. Губернатор добавил, что жертв и разрушений в результате атаки нет. Он также отметил, что власти области плотно контактируют с правоохранителями и силовыми структурами.

Утром 10 марта в Минобороны сообщили об атаке объектов на территории России с помощью двух беспилотников ВСУ. Российские силы ПВО в 06:40 мск уничтожили украинские дроны над Белгородской областью.

Украинская армия неоднократно принимала попытки 10 марта атаковать населённые пункты Белгородской области. Три дрона-камикадзе атаковали посёлок Горьковский под Белгородом. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что два дрона успели сбить в воздухе, один влетел в частный жилой дом.

Также в этот день ВСУ атаковали двумя беспилотниками в регионе город Строитель. От удара загорелся грузовик, пострадавших нет.