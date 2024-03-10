Великий Новгород, 10 марта, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны Вооружённых сил России сбили беспилотник украинской армии в небе над Новгородской областью. Об этом 10 марта сообщил глава региона Андрей Никитин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Над территорией Новгородской области сбит беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — написал он.

Никитин отметил, что власти области плотно контактируют с правоохранителями и силовыми структурами. В результате атаки никто не пострадал и нет разрушений, уточнил глава региона.

«Спасибо нашим силам ПВО Минобороны России!» — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал об уничтожении силами ПВО украинского дрона в Грайворонском городском округе. Он уточнил, что ВСУ использовали для попытки атаки беспилотный летательный аппарат самолётного типа.

Позднее в этот же день Минобороны сообщило ещё об одном сбитом украинском беспилотнике над Белгородской областью. Отмечалось, что ВСУ пытались осуществить теракт с помощью дрона около 22:00 мск.

Утром 10 марта в военном ведомстве сообщили о новой попытке киевского режима атаковать объекты на территории России с помощью двух беспилотников. Силы ПВЛ уничтожили дроны самолётного типа в 06:40 мск над Белгородской областью.