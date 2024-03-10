Вашингтон, 10 марта, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Лидеры стран Запала начали паниковать из-за успехов Вооружённых сил России на Украине. Такое мнение 9 марта высказал экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Станислав Красильников/РИА Новости

По словам Джонсона, ситуация в зоне проведения спецоперации для Киева продолжила стремительно ухудшаться.

«Русские одерживают победы на фронте, в этом сомнений нет, и именно поэтому мы наблюдаем эту резкую, паническую реакцию французов, британцев и администрации Байдена. Они не знают, что делать», — сказал он.

Эксперт предположил, что на Западе начали звучать довольно резкие высказывания в адрес Москвы, такие как намёки на отправку в зону украинского конфликта войск НАТО, именно на фоне успехов российской армии на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с главами парламентских фракций назвал условие для начала Парижем интервенции на Украину. По его утверждению, поводом для этого станет наступление армии России на Киев или Одессу.

Глава минобороны Франции Себастьен Лекорню попытался смягчить заявления президента страны, заявив, что их вырвали из контекста. Он отметил, что речь французского лидера не касалась участия войск в боях.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский 8 марта заявил, что отправку западных военных в зону вооружённого конфликта на Украину нельзя считать немыслимой. Он призвал Запад провести «творчески продуманную и асимметричную эскалацию».

Член Совета Федерации России Алексей Пушков 9 марта указал на то, что Макрону и Сикорскому стоит обсудить последствия отправки войск Североатлантического альянса на Украину. Он отметил, что такого рода заявления свидетельствуют о том, что в столицах стран НАТО как минимум со времени провала контрнаступления и плохих перспектив украинской армии стали обсуждать эту тему.