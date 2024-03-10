Вашингтон, 10 марта, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Уничтожение средств противовоздушной обороны украинской армии, которые она не сможет заменить, увеличивает мощь российской военной авиации. Об этом 9 марта написал американский журнал Military Watch.

Кадр из видео

Отмечается, что Министерство обороны России 9 марта опубликовало кадры уничтожения ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» украинского зенитно-ракетного комплекса в районе Покровска в ДНР.

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«Ожидается, что дальнейшее подавление украинских систем ПВО, которые стране практически невозможно заменить, увеличит мощь воздушной кампании сил России, чьи наземные войска между тем добиваются всё больших успехов на фронте», — отметило издание.

По словам автора материала, ослабление противовоздушной обороны ВСУ уже способствовало успехам армии России, недавно освободившей Авдеевку и уничтожившей различную западную военную технику.

Как передавало ИА Регнум, источник в силовых структурах 9 марта сообщил, что в числе уничтоженных российскими военными под Покровском комплексов ПВО ВСУ были два американских ЗРК Patriot.

Позднее в силовых структурах заявили, что ударом ракеты ОТРК «Искандер», по предварительной информации, удалось уничтожить три пусковые установки ЗРК Patriot. По словам представителя силовых структур, ударом также удалось ликвидировать западных специалистов, которые в качестве наёмников входили в состав расчётов американских ЗРК.

Украинское агентство УНИАН 10 марта признало уничтожение ЗРК Patriot около Покровска ударом российских военных. Военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс 9 марта отметил, что расчёт уничтоженного на Украине Patriot, скорее всего, полностью ликвидировали.