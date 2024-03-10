Москва, 10 марта, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки уничтожили пункт управления дронами и четыре склада боеприпасов и топлива украинской армии. Об этом 10 марта рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток уничтожены: пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Желанное Донецкой Народной Республики, два склада топлива, два склада боеприпасов, пункт управления беспилотными летательными аппаратами 71-й егерской бригады ВСУ в районе населённого пункта Новокалиново Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Конашенков уточнил, что также российские военные нанесли удары по скоплению личного состава и военная технике украинских войск в 136 районах.

По словам военного, силы противовоздушной обороны за сутки сбили три ракеты американских реактивных систем залпового огня HIMARS, а также 130 украинских дронов, включая около Приволья и Кременной в ЛНР, возле Александровки, Ясиноватой, Верхнеторецкого, Степного и Марьяновки в ДНР, а также у Нового, Трудового, Новопрокоповки и Любимовки в Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта Конашенков рассказал, что армия России за сутки уничтожила склады трёх бригад ВСУ. По его словам, также российские военные уничтожили пункт БПЛА украинских войск у села Степовое в Запорожской области.

Ранее в этот же день Конашенков заявил, что ВС России сбили истребитель МиГ-29, а также уничтожили зенитно-ракетный комплекс С-300 ВСУ в ДНР. Также российская армия нанесла удары по скоплениям живой силы и военной технике ВСУ в 127 районах.