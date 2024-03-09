Москва, 9 марта, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Российские военные в зоне СВО за сутки уничтожили склады трёх бригад ВСУ, сообщил 9 марта на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

Он уточнил, что ВС России нанесли удары по складам 43-й артиллерийской, 3-й штурмовой и 47-Й механизированной бригад. Также они уничтожили пункт управления дронами 126-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Степовое в Запорожской области.

Также Конашенков сообщил, что российские военные в ДНР сбили за прошлые сутки украинский истребитель МиГ-29 и подбили ЗРК С-300 в районе города Покровск. Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия российской армии нанесли за сутки удары по ВСУ в 127-ми районах.

За сутки ВСУ потеряли на донецком направлении свыше 300 военных. Также украинская армия потеряла на этом направлении за сутки один танк, две боевые бронемашины, гаубицу Д-20 и СРК «Стрела-10».