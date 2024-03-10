Симферополь, 10 марта, 2024, 07:20 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон за последние годы превратились во врагов Крыма, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Такие как Байден, Макрон, Сунак или тот же Шольц и им подобные за последние два года стали настоящими врагами российского Крыма», — указал он в беседе с «РИА Новости» 10 марта.

Константинов подчеркнул, что у западных лидеров в течение долгих восьми лет с момента воссоединения Крыма с Россией была возможность посетить регион и убедиться, как здесь живут люди. Однако они эту возможность проигнорировали.

Как передавало ИА Регнум, ранее Владимир Константинов назвал передачу Крыма в состав Украинской ССР в 1945 году преступным актом. По его словам, у данного решения не было никакой целесообразности. В тоже время Константинов предположил, что передача Крыма могла быть некоего рода сделкой Никиты Хрущёва с целью заручиться лояльностью руководителей Украинской ССР.