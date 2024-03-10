В Крыму назвали четырёх врагов полуострова
Константинов назвал Байдена, Шольца, Макрона и Сунака врагами Крыма
Симферополь, 10 марта, 2024, 07:20 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон за последние годы превратились во врагов Крыма, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Такие как Байден, Макрон, Сунак или тот же Шольц и им подобные за последние два года стали настоящими врагами российского Крыма», — указал он в беседе с «РИА Новости» 10 марта.
Константинов подчеркнул, что у западных лидеров в течение долгих восьми лет с момента воссоединения Крыма с Россией была возможность посетить регион и убедиться, как здесь живут люди. Однако они эту возможность проигнорировали.
Как передавало ИА Регнум, ранее Владимир Константинов назвал передачу Крыма в состав Украинской ССР в 1945 году преступным актом. По его словам, у данного решения не было никакой целесообразности. В тоже время Константинов предположил, что передача Крыма могла быть некоего рода сделкой Никиты Хрущёва с целью заручиться лояльностью руководителей Украинской ССР.