Белгород, 10 марта, 2024, 07:14 — ИА Регнум. Ночью 10 марта российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку в небе над Белгородской областью двух украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщило в своём Telegram-канале Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта появилась информация о том, что один из дронов ВСУ, сбитых над территорией России, направлялся для удара по Новолипецкому металлургическому комбинату. На его обломке нашли соответствующую надпись.

В ночь с 8 на 9 марта над территорией Ростовской области система ПВО России сбила 41 украинский беспилотник. Глава региона Василий Голубевтакже уточнил, что массированную атаку отразили в Таганроге.

Кроме того, часть беспилотников уничтожили на подлёте к городу Морозовску.