Таганрог, Ростовская область, 9 марта, 2024, 04:54 — ИА Регнум. Атаку украинских беспилотных летательных аппаратов отразили российские силы противовоздушной обороны в Ростовской области недалеко от Морозовска. Об этом 9 марта сообщил губернатор региона Василий Голубев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Как уточнил глава Ростовской области, дроны сбиты силами ПВО на подлёте к Морозовску на северо-востоке Ростовской области. Кроме того, отражена массовая атака беспилотников в Таганроге.

«По предварительным данным, в результате массовой атаки БПЛА на Таганрог, погибших нет. Получил ранение сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле. Пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни нет», — написал Голубев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как сообщил губернатор Ростовской области Голубев, силами российских ПВО отражена массовая атака украинских беспилотников на Таганрог. Местные жители рассказали в соцсетях, что дроны приблизились к городу со стороны Азовского моря.

Кроме того, в ночь на 9 марта российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над Курском. Губернатор региона Роман Старовойт отметил, что последствия атаки беспилотника уточняются, и призвал жителей соблюдать правила безопасности и не подходить к обломкам дрона, если они их случайно обнаружат, так как сохраняется опасность взрыва.