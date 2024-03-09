Москва, 9 марта, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Новолипецкий металлургический комбинат должен был стать одной из целей атаки беспилотников, совершённой на российские регионы Вооружёнными силами Украины. Об этом говорит соответствующая надпись, сделанная маркером на крыле сбитого дрона. Кадры опубликовал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в Telegram-канале.

Dmitry Grigoriev/Global Look Press

На фото видны лежащие в снегу обломки упавшего украинского беспилотника. На нём написано: «Горячий привет Липецкому металлургическому комбинату». Рядом с надписью украинские военные пририсовали сердце.

Рогожин уточнил, что на снимках — сбитый беспилотный летательный аппарат «Лють».

Как сообщало ИА Регнум, российские силы противовоздушной обороны в ночь с 8 на 9 марта уничтожили над четырьмя регионами России в общей сложности 47 беспилотных летательных аппаратов. В Минобороны уточнили, что их обезвредили в небе над Белгородской, Курской, Волгоградской и Ростовской областями. В последнем регионе сбили 41 дрон.

Ночью 9 марта глава Ростовской области Василий Голубев написал, что система ПВО отразила массовую атаку беспилотников ВСУ на Таганрог. При этом в ходе устранения последствий нападения пострадал сотрудник МЧС.

Ракетную тревогу объявляли в Курской области. В регионе также работала система ПВО. После этого над Курском сбили украинский БПЛА, обломки которого упали на крышу местной поликлиники.

Российские силы противовоздушной обороны 8 марта уничтожили 11 украинских беспилотников над Волгоградской и один дрон над Белгородской областями.

В период со 2 по 8 марта, по данным Минобороны, авиация и силы противовоздушной обороны российской армии уничтожили 796 дронов Вооружённых сил Украины.