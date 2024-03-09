Газа, Палестина, 9 марта, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Пять человек погибли и десять получили ранения после того, как коробки с гуманитарной помощью упали с воздуха на толпу беженцев в северной части Газы, сообщил телеканал Al Jazeera.

Кадр из видео

Правительство Газы подтвердило гибель пяти человек в результате инцидента. Там напомнили, что подобный способ сброса гумпомощи представляет угрозу для жизни граждан.

«Разбрасывание помощи таким образом — это скорее показная пропаганда, чем гуманитарная услуга», — заявили в пресс-службе Газы.

В этой связи в Газе в очередной раз призвали доставлять помощь через наземные переходы.

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Согласно данным правительства Палестины, более 700 000 палестинцев страдают от голода. Известно, что уже по меньшей мере 20 человек умерли от голода. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, около 8000 пациентов следует эвакуировать из Газы. Это число включает в себя более 6000 раненых и 2000 пациентов с серьезными хроническими заболеваниями. В докладе ООН также говорится, что из 36 больниц в Газе 12 функционируют частично.

Как сообщало ИА Регнум, США 2 марта впервые доставили в сектор Газа гуманитарную помощьпо воздуху. В первый день в сбросах участвовали три американских военно-транспортных судна С-130 «Геркулес», каждый из которых доставил по 22 блока с едой. Согласно данным телеканала CNN, США не поставили в Газу лекарства и питьевую воду.

Президент США Джо Байден 7 марта поручил Пентагону создать временный морской порт на побережье сектора Газа, чтобы иметь возможность доставлять гуманитарные грузы в регион.

В октябре 2023 года после обострения конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем президент России Владимир Путин заявил, что это стало ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке. В этой связи российская сторона неоднократно призывала к созданию суверенного палестинского государства.

В декабре 2023 года самолёт МЧС России доставил 17,5 тонны гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. В ноябре МЧС также отправило 30 тонн гумпомощи для сектора Газа.