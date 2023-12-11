Москва, 11 декабря, 2023, 08:51 — ИА Регнум. Самолёт МЧС России доставит 17,5 тонны гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, сообщили 11 декабря в пресс-службе ведомства.

МЧС РФ/РИА Новости

«Авиация МЧС России доставит 17,5 тонны гумпомощи для населения Газы», — сообщили в ведомстве.

Самолёт Ил-76 вылетел в Эль-Ариш (Египет). Он доставит для жителей Газы продовольствие, лекарства, одеяла, одежду — всё это передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые, в свою очередь, переправят гумпомощь в Газу.

Как сообщало ИА Регнум, МЧС 10 декабря распространило информацию о том, что 100 граждан России и членов их семей прибыли из Египта в Москву спецбортом ведомства, которое провело эвакуацию российских граждан из зоны конфликта в Газе.

Всего с начала гуманитарной миссии из Газы в Россию авиацией МЧС прибыл 1051 человек, 473 из которых — дети.