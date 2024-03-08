Вашингтон, 8 марта, 2024, 07:42 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден отдал приказ Пентагону построить временный порт на побережье сектора Газа в Средиземном море для доставки гуманитарной помощи в этот палестинский анклав. Об этом он объявил 7 марта в ходе своего ежегодного послания американскому Конгрессу. Текст его выступления опубликовали на сайте Белого дома.

Иван Шилов ИА Регнум Байден, Палестина

По словам главы государства, объект сможет принимать большегрузные суда с продовольствием, водой, медикаментами и временными укрытиями. При этом в порту не будет американских военных.

Байден также отметил, что у Израиля есть право преследовать палестинское движение ХАМАС. Вместе с тем он признал, что конфликт привел к большим потерям среди гражданских лиц. Он отметил, что число жертв превзошло показатели потерь сразу за все предыдущие войны в Газе.

Президент подчеркнул, что ответственность за защиту гражданских лиц в анклаве лежит на Израиле. Он призвал израильскую сторону сделать приоритетом эту деятельность и не пренебрегать вопросами гуманитарной помощи.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта газета The Hill написала о том, что администрация США стала активнее призывать Израиль к временному прекращению огня в Газе. Кроме того, в публикации говорится о том, что американское руководство начало чаще требовать от израильской стороны увеличить объёмы гуманитарной помощи для жителей анклава.

Так, 3 марта вице-президент США Камала Харрис в ходе своей речи в штате Алабама назвала ситуацию в Газе гуманитарной катастрофой.

В октябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что эскалация палестино-израильского конфликта стала ярким примером провала американской политики на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что США пытались монополизировать урегулирование в этом регионе.

Путин также указал на необходимость решения вопроса с созданием суверенного палестинского государства.