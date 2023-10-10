Москва, 10 октября, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин указал на необходимость решения вопроса с созданием суверенного палестинского государства. Об этом он заявил 10 октября на переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.

Сергей Бобылев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани

Он отметил, что США, которые пытались монополизировать урегулирование на Ближнем Востоке, делали это без учёта «коренных интересов палестинского народа».

«Имею в виду прежде всего необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства», — пояснил Путин.

Российский лидер выразил сожаление в связи с обострением палестино-израильского конфликта и отметил, что это яркий пример провала ближневосточной политики США.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом заявил, что статус-кво в зоне палестино-израильского конфликта нежизнеспособен. Он призвал Израиль и Палестину срочно остановить кровопролитие и начать поиск мирного решения. Лавров осудил любое насилие в зоне конфликта, включая взятие в заложники женщин и детей, убийство мирных жителей и нанесение им ущерба.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своём обращении к нации заявил, что тактика Израиля по игнорированию основных прав палестинцев обернулась угрозой для его собственного народа. Он подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке не получится урегулировать без создания независимого суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме в границах 1967 года.