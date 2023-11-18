Москва, 18 ноября, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Россия доставит в Египет очередной груз с гуманитарной помощью для населения сектора Газа. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе МЧС.

Посольство России в Египте/МИД России/ТАСС

«Самолёт Ил-76 ведомства вылетел из аэропорта Грозного в египетский Эль-Ариш», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram канале.

Борт доставит 30 тонн гуманитарной помощи, которую передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они доставят её в сектор Газа.

Самолёт МЧС доставит матрасы, подушки, средства личной гигиены и продукты питания.

Как сообщало ИА Регнум, это шестая партия гуманитарной помощи России для населения сектора Газа. В Египет 16 ноября прибыл очередной спецборт МЧС, который доставил 21 тонну груза. Это аварийные осветительные установки, генераторы, медикаменты и продукты питания.

Первую партию МЧС направило в Египет 19 октября. Груз весил 27 тонн и включал муку, сахар, рис, макаронные изделия. Вторую партию весом 28 тонн с лекарствами, гемостатическими средствами и перевязочными материалами отправили 3 ноября.

Ещё два самолёта МЧС доставили груз в Египет 5 ноября. Его вес составил 60 тонн. Это продовольствие, средства личной гигиены, а также матрасы и подушки. МЧС 10 ноября доставило в Египет четвёртую партию гуманитарного груза для жителей сектора Газа весом 25 тонн.

Ранее Израиль согласился на ввоз в анклав ограниченного количества топлива под контролем ООН. По данным телеканала Al Qahera News, три грузовых автомобиля доставят утром 18 ноября в сектор Газа 129 тысяч литров топлива. Они въедут в палестинский анклав через контрольно-пропускной пункт «Рафах», расположенный на границе с Египтом.