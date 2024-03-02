Тель-Авив, Израиль, 2 марта, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки сегодня впервые поставили в сектор Газа по воздуху гуманитарную помощь. Они сбросили её населению с самолёта, сообщает CNN.

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«США начали сбрасывать с воздуха гуманитарную помощь в Газу, согласно двум американским чиновникам», — говорится в материале.

СМИ добавляет, гуманитарная поставка в палестинский анклав прошла после того, как президент США Джозеф Байден ранее её анонсировал.

Телеканал уточняет, в поставке продовольствия участвовали три американских военно-транспортных воздушных судна С-130 «Геркулес». Каждый из самолётов привёз по 22 блока с едой.

При этом в материале сообщается, что США не поставили жителям Газы лекарства и питьевую воду.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта лидер США во время объявления о выделении гуманитарной помощи Газе оговорился и назвал её Украиной.

«В предстоящие дни мы вместе с нашими друзьями в Иордании и другими будем обеспечивать сбросы с воздуха дополнительных объёмов продовольствия и припасов на Украину», — сказал он, поправив себя, что имел в виду сектор Газа.

При дальнейшем разговоре Байден снова ошибся, пообещав поиск дополнительных способов доставки грузов «на Украину», в том числе морским коридором. По его словам, текущие объёмы помощи палестинцам недостаточны, нужны сотни грузовиков, а не несколько.

В тот же день США отказались осудить Израиль за гибель людей в секторе Газа. Представители Штатов не позволили Совету Безопасности ООН принять заявление для прессы с обеспокоенностью о гибели в секторе Газа более 100 палестинцев из-за открытой стрельбы Израиля.

29 февраля в минздраве Газы заявили, что от огня израильских военных погибли более ста палестинцев, которые ожидали гуманитарную помощь.