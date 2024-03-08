Курск, 9 марта, 2024, 02:45 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Курском, сообщил в своём Telegram-канале глава Курской области Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«В небе над Курском силами ПВО сбит украинский БПЛА», — написал он.

Старовойт отметил, что последствия случившегося уточняются. Губернатор напомнил населению о правилах безопасности и призвал жителей не приближаться к обломкам БПЛА в случае, если они обнаружат подобные фрагменты.

Старовойт отметил, что последствия случившегося уточняются. Губернатор напомнил населению о правилах безопасности, а также призвал жителей не приближаться к обломкам БПЛА в случае, если они обнаружат такие фрагменты.

Ранее, 9 марта, глава Курской области объявил, что в регионе ввели режим ракетной опасности. Кроме того, он проинформировал о работе сил ПВО.