Таганрог, Ростовская область, 9 марта, 2024, 06:16 — ИА Регнум. Сотрудник МЧС пострадал в результате ночной массовой атаки украинских беспилотников на Таганрог в Ростовской области. Об этом 9 марта сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Как уточнил глава региона, сотрудник МЧС получил ранение в ходе устранения последствий атаки беспилотников на земле. Пострадавшего госпитализировали, он находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.

Ранее ИА Регнум сообщало, что губернатор Ростовской области сообщил о массовой атаке дронов на Таганрог. Беспилотники ликвидированы дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Примерно через час Голубев уточнил, что произошла вторая за ночь атака дронов, на этот раз украинская армия пыталась атаковать беспилотниками город Морозовск. Все БПЛА уничтожены на подлёте к городу российскими силами ПВО.