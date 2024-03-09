Таганрог, Ростовская область, 9 марта, 2024, 03:50 — ИА Регнум. Массовая атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отражена силами российских войск противовоздушной обороны (ПВО) в Таганроге Ростовской области. Об этом 9 марта сообщил губернатор региона Василий Голубев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Силами наших ПВО в Таганроге отражена массовая атака БПЛА. Последствия на земле уточняются», — написал глава Ростовской области.

Местные жители в соцсетях уточнили, что беспилотники появились, по всей видимости, со стороны Азовского моря.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над Курском. Губернатор региона Роман Старовойт отметил, что последствия случившегося уточняются и призвал жителей соблюдать правила безопасности и не подходить к обломкам дрона, если они их случайно обнаружат.

8 марта ВСУ атаковали село Рождественка Грайворонского городского округа Белгородской области. Для удара использовались три дрона-камикадзе. В результате нападения погибли два человека.

Кроме того, ещё один человек получил тяжёлые ранения и был госпитализирован. Также в связи с атакой дронов получили повреждения экскаватор и манипулятор.