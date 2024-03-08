Курск, 9 марта, 2024, 02:26 — ИА Регнум. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ракетной опасности в регионе. Об этом он написал 9 марта в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

«Курская область: ракетная опасность!» — говорится в сообщении.

Губернатор рекомендовал жителям области укрыться в безопасных местах у себя дома, а тем, кто находится на улице, отправиться в ближайшее подходящее укрытие.

Он также отметил, что в небе над регионом работает противовоздушная оборона (ПВО).

Как сообщало ИА Регнум, днём Министерство обороны России проинформировало о том, что в небе на Курской областью сбили беспилотник ВСУ. Ещё три украинских дрона оказались обезврежены в Белгородской области.

Кроме того, Минобороны написало о том, что в ночь с 7 на 8 марта силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Волгоградской областью и один такой же аппарат в Белгородской области.