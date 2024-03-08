Белгород, 8 марта, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотников над Волгоградской и один дрон над Белгородской областями.

РИА Новости / Сергей Аверин

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, 11 БПЛА уничтожены над территорией Волгоградской области», — сообщили в Минобороны России.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 7 марта российские силы ПВО уничтожили шесть БПЛА ВСУ в Брянской, Тульской и Курской областях. В тот же день стало известно, что один украинский дрон атаковал Череповецкий металлургический комбинат. Согласно информации властей региона, никто не пострадал, предприятие работает штатно.