Будапешт, 9 марта, 2024, 09:02 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп провёл в своём поместье во Флориде встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом 9 марта сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваси, его слова процитировало информационное агентство MTI.

AP Photo/Evan Vucci/ТАСС Дональд Трамп и Виктор Орбан

Как отметил Хаваси, беседа Трампа и Орбана продолжалась в течение часа и на ней присутствовали ближайшие сотрудники политиков, включая главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

«После встречи программа продолжится совместным ужином и концертом», — сказал он.

Пресс-секретарь не уточнил, какие темы обсуждали на встрече Орбан и Трамп, однако до поездки главы венгерского правительства в США в Будапеште заявляли, что политики намерены обсудить ситуацию вокруг Украины и вопросы двухсторонних отношений.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта в пресс-службе премьер-министра Венгрии заявили, что Орбан в ходе поездки в США встретится с Трампом. Отмечалось, что глава венгерского правительства также встретится с президентом исследовательского института Heritage Foundation Кевином Робертсом. При этом в графике поездки Орбана нет встречи с действующим президентом США Джо Байденом.

Сийярто 6 марта анонсировал встречу Орбана и Трампа во Флориде. Он отметил, что Будапешт связывает возможность урегулирования ситуации на Украине с Трампом, а не с Байденом.

Президент России Владимир Путин 15 февраля заявил, что Москва будет работать с тем президентом США, которого выберут американцы. При этом он отметил, что для России Байден на посту президента выгоднее Трампа, так как является более предсказуемым политиком старой формации.