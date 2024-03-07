Будапешт, 7 марта, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Вашингтон 7 марта встретится с 45-м президентом Дональдом Трампом, сообщили в пресс-службе главы венгерского правительства.

Ting Shen/Global Look Press Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Дональд Трамп

Как сообщил глава пресс-службы премьер-министра Венгрии Берталан Хаваси, Орбан 8 марта проведёт переговоры с бывшим президентом США во Флориде.

В Вашингтон Орбан прилетит 7 марта, и в этот день пройдёт его встреча с президентом исследовательского института Heritage Foundation Кевином Робертсом. Участники беседы обсудят планы двусторонних отношений США и Венгрии.

На следующий день Орбан отправится во Флориду.

Встречи Орбана с действующим главой США Джо Байденом не планируется, сообщает «РИА Новости».

У этих политиков до сих пор не было двусторонних переговоров, тогда как Орбан и Трамп 2 августа 2022 года встречались в поместье экс-президента США в Бедминстере в штате Нью-Джерси.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД Венгрии Петер Сийярто 6 марта анонсировал встречу Орбана и Трампа во Флориде 8 марта. По словам глав венгерского внешнеполитического ведомства, политики обсудят тему урегулирования украинского конфликта.

Как пояснил Сийярто, венгерское руководство связывает возможность урегулирования ситуации на Украине с Трампом, а не с Байденом. По его мнению, если бы на прошлых президентских выборах в США победил Трамп, на Украине сложилась бы совсем другая ситуация.

Президент России Владимир Путин 15 февраля заявил, что Байден на посту президента выгоднее Москве, чем Трамп, поскольку действующий американский лидер более предсказуем. При этом Россия готова работать с тем американским лидером, которого выберет народ США.