Будапешт, 6 марта, 2024, 06:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится 8 марта в американском штате Флорида с экс-президентом США Дональдом Трампом и обсудит с ним вопрос урегулирования украинского конфликта, заявил журналистам венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан

Глава МИД отметил, что мир на Украине в Будапеште связывают именно с Трампом.

«А без его избрания мы видим гораздо меньшую надежду на мир в обозримом будущем на Украине, чем в случае его избрания», — сказал Сийярто, слова которого приводит «РИА Новости».

Вместе с тем, по словам министра, венгерские власти не хотят указывать населению США за какого кандидата следует проголосовать. Глава МИД также предположил, что в случае победы Трампа на выборах в 2020 году вооружённого конфликта на Украине и боевых действий на Ближнем Востоке удалось бы избежать.

Сийярто считает, что стабилизирующую роль в глобальном масштабе играет сильный руководитель во главе США. Министр выразил уверенность, что украинский конфликт в любом случае завершится переговорами.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на свой источник проинформировало о том, что Дональд Трамп планирует встретиться с Виктором Орбаном в своём имении Мар-а-Лаго во Флориде. В публикации говорилось, что их встреча состоится 8 марта.

1 марта Виктор Орбан на Анталийском дипломатическом форуме призвал немедленно остановить боевые действия на Украине. Он отметил, что время в украинском конфликте на стороне России, а Киев и европейские союзники киевского режима попали в сложное положение.

4 марта Орбан заявил, что Венгрия не заинтересована в приближении границы с Россией. Он добавил, что между двумя странами должно находиться какое-то образование, функции которого сейчас выполняет Украина.