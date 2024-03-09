Оттава, 9 марта, 2024, 04:08 — ИА Регнум. Канадские власти возобновят финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), говорится в заявлении министра по вопросам международного развития Канады Ахмеда Хусейна. Об этом сообщило агентство The Associated Press.

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Ранее Оттава приостановила выплаты в адрес организации из-за подозрений о связях её сотрудников с палестинским движением ХАМАС.

По словам Хусейна, правительство Канады пришло к выводу о том, что БАПОР приняло меры по усилению подотчетности, надзора и прозрачности. При этом министр отметил, что официальное расследование по деятельности агентства ещё не завершилось.

Глава ведомства подчеркнул, что Канада планирует сотрудничать с БАПОР и другими структурами ООН, чтобы обеспечить полное выполнение рекомендаций, вытекающих из расследования, а также на основании независимого заключения по работе организации.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что якобы обнаружила тоннель военной разведки ХАМАС под штаб-квартирой БАПОР в секторе Газа. Израильская сторона утверждала, что внутри туннеля длинной 700 метров находилась электрическая инфраструктура, соединенная со штаб-квартирой этого ближневосточного агентства ООН.

Кроме того, в помещениях штаб-квартиры якобы нашли большое количество оружия и боеприпасов, а также документы, подтверждающие, что помещения будто бы использовались боевиками ХАМАС. Руководство БАПОР опровергло эту информацию.

Канада, США, Британия, Германия, Финляндия и Нидерланды приостановили финансирование БАПОР на фоне подозрений в причастности агентства к атакам палестинских радикалов на приграничные территории Израиля 7 октября.

4 марта постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал пересмотреть решение об увольнении сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Дипломат отметил, что этот шаг был сделан исключительно на основании заявлений Израиля. Небензя назвал решение об увольнении работников беспрецедентной и ничем не обоснованной мерой.