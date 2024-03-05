Нью-Йорк, США, 5 марта, 2024, 04:18 — ИА Регнум. Решение об увольнении сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), принятое исключительно на основании заявлений Израиля, необходимо пересмотреть. Такое заявление сделал 4 марта постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

В ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее российский дипломат обратил внимание на немедленное увольнение сотрудников БАПОР лишь на основании заявления Израиля, до проведения какого-либо расследования. Дипломат назвал эту меру беспрецедентной и ничем не обоснованной.

«Призываем к пересмотру этого шага до выяснения всех обстоятельств произошедшего», — подчеркнул Небензя.

Кроме того, российский представитель призвал восстановить в полном объёме финансирование агентства, так как последствия могут быть очень серьёзными для палестинцев.

«Финансирование БАПОР должно быть восстановлено в полном объеме, в противном случае шантажисты агентства в полной мере разделят с Израилем вину за все последствия для населения Газы от этого бесчеловечного шага», — указал Небензя.

Ранее ИА Регнум сообщало, что БАПОР опровергло информацию Армии обороны Израиля о якобы обнаруженном туннеле движения ХАМАС под своей штаб-квартирой в секторе Газа. Генеральный комиссар БАПОР призвал провести независимое расследование, которое на сегодняшний день невозможно в связи с боевыми действиями в палестинском анклаве.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об обнаружении туннеля военной разведки ХАМАС под штаб-квартирой БАПОР в секторе Газа. Утверждается, что внутри 700-метрового туннеля обнаружена электрическая инфраструктура, соединенная со штаб-квартирой БАПОР.

Ряд стран, в том числе Германия, Канада, Финляндия, Нидерланды, США и Великобритания в конце января временно приостановили финансирование БАПОР на фоне заявлений о возможной причастности некоторых сотрудников организации к атакам палестинского движения ХАМАС на приграничные территории Израиля 7 октября.