Газа, Палестина, 28 января, 2024, 04:41 — ИА Регнум. Великобритания временно приостановила финансирование Ближневосточного агентства Организации Объединённых Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на фоне заявлений о возможной причастности некоторых сотрудников БАПОР к атакам палестинского движения ХАМАС на приграничные территории Израиля 7 октября. Об этом в субботу, 27 января, сообщили в министерстве иностранных дел королевства.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Великобритания временно приостанавливает любое будущее финансирование БАПОР, пока мы изучаем эти вызывающие обеспокоенность заявления», — говорится в заявлении.

Также выделение финансовых средств агентству приостановили Соединённые Штаты Америки, Канада, Финляндия, Нидерланды и Германия.

«Роль БАПОР в снабжении палестинского населения жизненно важна. Поэтому совершенно правильно, что БАПОР в сфере обвинений против сотрудников организации тут же отреагировало», — говорится в совместном заявлении МИД и Министерства по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ.

Согласно тексту документа, Германия и ряд других стран-доноров не будут выделять средства для БАПОР до завершения расследования о возможной причастности некоторых сотрудников агентства к атаке ХАМАС на Израиль. При этом как в Великобритании, так и в ФРГ подчеркнули, что страны продолжат оказание гуманитарной помощи нуждающимся в секторе Газа.

Как передавало ИА Регнум, 24 января агентство Ai Rai сообщило, что 14 человек погибли в результате обстрела здания Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ на юге сектора Газа. Всего в здании БАПОР в Хан-Юнисе укрывались около 800 человек.