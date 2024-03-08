Белгород, 8 марта, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Российские средства ПВО 8 марта сбили два украинских беспилотника в Яковлевском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Александр Полегенько/ТАСС

«В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбито два БПЛА самолётного типа на подлете к городу», — написал он в Telegram-канале.

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