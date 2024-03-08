Белгород, 8 марта, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны армии России сбили дрон самолётного типа украинской армии в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом 8 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Александр Полегенько/ТАСС

«В Краснояружском районе системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал он.

Гладков уточнил, что, по предварительной информации, в результате никто не пострадал, разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 марта Гладков написал, что силы ПВО сбили два дрона ВСУ над Белгородской областью. Он уточнил, что в результате никто не пострадал, разрушений удалось избежать.

Ранее в этот же день в Минобороны рассказали, что средства ПВО ВС России уничтожили 11 дронов ВСУ над Волгоградской и ещё один над Белгородской областями. Отмечалось, что ВСУ использовали беспилотники самолётного типа.

В Министерстве обороны 8 марта заявили, что днём 8 марта российские силы ПВО сбили три украинских дрона над Белгородской областью и ещё один — над Курской. ВСУ также использовали БПЛА самолётного типа.