Белгород, 8 марта, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) совершили атаку на Белгородскую область, погибли два человека. Об этом 8 марта сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Таисия Лисковец / РИА Новости

«Окраина села Рождественка Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью трёх дронов-камикадзе», ― уточнил губернатор в Telegram-канале.

Кроме погибших, есть и раненые. Тяжёлые ранения получил мужчина, сообщил Гладков.

На место выехала бригада скорой помощи. Пострадавшего доставят в медучреждение сразу, как только позволит оперативная обстановка.

«Также повреждены экскаватор и манипулятор», ― написал губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, утром 8 марта в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Позднее глава региона сообщил о ликвидации двух беспилотников в районе сёл Беломестное и Болдыревка Белгородского района.

Ещё два украинских дрона самолётного типа система ПВО сбила в районе села Варваровка.

В тот же день дрон самолётного типа украинской армии ликвидировали в Краснояружском районе Белгородской области.

Глава региона заявил, что во всех случаях атак никто не пострадал.

В Министерстве обороны 8 марта заявили, что днём 8 марта российские силы ПВО сбили три украинских дрона над Белгородской областью и ещё один — над Курской. ВСУ также использовали БПЛА самолётного типа.