Москва, 8 марта, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова поздравила женщин с 8 Марта песней на свои стихи в исполнении певицы Любови Успенской. Произведение дипломат опубликовала в Telegram-канале.

Владимир Астапкович / РИА Новости

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«Любимые! С 8 Марта!» — написала Захарова.

Она добавила, что для каждого Международный женский день ассоциируется с чем-то приятным, и представила музыкальный трек, стихи к которому написала она сама. Произведение называется «Сила моя со мной!».

«Она о том, как… Просто послушайте. С любовью», — подытожила представитель МИД.

Как передавало ИА Регнум 7 марта президент России Владимир Путин выступил с видеообращением, в котором поздравил российских женщин с Международным женским днём. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что женщины часто берут на себя ответственность за решение очень непростых задач и могут справляться с целым набором проблем. Он подчеркнул, что женщинами невозможно не восхищаться.