Белгород, 8 марта, 2024, 13:36 — ИА Регнум. В небе над Белгородской областью уничтожили два украинских дрона. Об этом 8 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

MOD Russia/Global Look Press

Он уточнил, что система противовоздушной обороны сработала в Белгородском районе.

«В Белгородском районе системой ПВО сбито два БПЛА самолётного типа в районе села Варваровка», ― написал губернатор в Telegram-канале.

На месте уничтожения дронов работают оперативные службы. На этот раз обошлось без пострадавших и разрушений.

Как сообщало ИА Регнум, утром 8 марта в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Позднее глава региона сообщил о ликвидации двух беспилотников в районе сёл Беломестное и Болдыревка Белгородского района.

В Минобороны сообщили, что российские силы ПВО 8 марта около полудня сбили три украинских беспилотника над территорией Белгородской области и один — над Курской. Украинские войска использовали дроны самолётного типа.

Кроме того, в Волгоградской области за ночь сбили 11 украинских дронов самолётного типа.

Днём ранее, 7 марта, российские военные нейтрализовали два украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Брянской областью. Дроны средствами противовоздушной обороны сбили в Клинцовском и Новозыбковском районах.