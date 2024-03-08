Москва, 8 марта, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Российские силы ПВО 8 марта сбили три украинских беспилотника над территорией Белгородской области и один — в Курской области, сообщили в Минобороны России.

Александр Полегенько / ТАСС

Атаку ВСУ российские силы ПВО пресекли в полдень. Украинские войска использовали дроны самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты над территориями Белгородской (три БПЛА) и Курской (один БПЛА) областей», — сообщили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, глава Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал 8 марта о двух сбитых беспилотниках украинской армии в районе сёл Болдыревка и Беломестное. На данный момент известно, что люди в результате этой атаки не пострадали.

Минобороны ранее сообщило, что силы ПВО уничтожили над территорией Волгоградской области 11 дронов ВСУ и ещё один — над Белгородской областью. Последний раз ВСУ направили четыре беспилотника на территорию Волгоградской области в семь утра 8 марта.