Два беспилотника сбила система ПВО в Белгородской области
Гладков сообщил о двух сбитых беспилотниках в небе над Белгородской областью
Белгород, 8 марта, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника в Белгородской области. Об этом 8 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Белгородском районе системой ПВО сбито два БПЛА самолётного типа в районе сёл Беломестное и Болдыревка», ― написал губернатор в Telegram-канале.
Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
На месте работают оперативные службы, они уточняю информацию о последствиях.
Ранее Гладков сообщил о том, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности и призвал граждан спуститься в укрытие или оставаться в безопасном месте.
Как сообщало ИА Регнум, российские силы ПВО сбили 8 марта в районе семи утра четыре украинских беспилотника в Волгоградской области.
В Минобороны в тот же день заявили, что в Волгоградской области за ночь сбили 11 украинских дронов самолётного типа. Ещё один украинский дрон уничтожили в Белгородской области.
Оборонное ведомство 7 марта обнародовало информацию о том, что в ночь с 6 на 7 марта средства ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА в трёх российских регионах. Три беспилотника удалось сбить в Брянской области. В Тульской и Курской областях нейтрализовали соответственно два и один дрон ВСУ.
В тот же день беспилотник украинских сил атаковал Череповецкий металлургический комбинат. В результате удара никто не пострадал.