Белгород, 8 марта, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника в Белгородской области. Об этом 8 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе системой ПВО сбито два БПЛА самолётного типа в районе сёл Беломестное и Болдыревка», ― написал губернатор в Telegram-канале.

Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

На месте работают оперативные службы, они уточняю информацию о последствиях.

Ранее Гладков сообщил о том, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности и призвал граждан спуститься в укрытие или оставаться в безопасном месте.

Как сообщало ИА Регнум, российские силы ПВО сбили 8 марта в районе семи утра четыре украинских беспилотника в Волгоградской области.

В Минобороны в тот же день заявили, что в Волгоградской области за ночь сбили 11 украинских дронов самолётного типа. Ещё один украинский дрон уничтожили в Белгородской области.

Оборонное ведомство 7 марта обнародовало информацию о том, что в ночь с 6 на 7 марта средства ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА в трёх российских регионах. Три беспилотника удалось сбить в Брянской области. В Тульской и Курской областях нейтрализовали соответственно два и один дрон ВСУ.

В тот же день беспилотник украинских сил атаковал Череповецкий металлургический комбинат. В результате удара никто не пострадал.