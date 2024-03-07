Брянск, 7 марта, 2024, 06:22 — ИА Регнум. Российские военные нейтрализовали два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Брянской областью, написал в своём Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

Губернатор уточнил, что дроны были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Клинцовском и Новозыбковском районах.

«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом», — сообщил он.

Богомаз отметил, что к местам падения обломков БПЛА прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Губернатор поблагодарил Вооружённые силы России за отражение нападений со стороны ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, в приграничной зоне Брянской области следственная группа Следственного комитета России подверглась атаке украинского беспилотника. В результате удара БПЛА двое сотрудников СК получили ранения, а ещё двое — контузии.

Позже появилась информация о том, что один из пострадавших попал в больницу в тяжёлом состоянии. У остальных пациентов выявили лёгкие ранения.

27 февраля Александр Богомаз сообщил об ударе ВСУ по посёлку Суземка Брянской области. Он добавил, что в результате атаки пострадали по меньшей мере пять человек.