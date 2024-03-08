Москва, 8 марта, 2024, 07:17 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи 8 марта обезвредили в небе над Белгородской и Волгоградской областями в общей сложности 12 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило в своём Telegram-канале Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

При этом один дрон сбили в Белгородской области, а остальные — в Волгоградской.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, одиннадцать БПЛА уничтожены над территорией Волгоградской области», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 марта Минобороны РФ обнародовало информацию о том, что в ночь с 6 на 7 марта средства ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА в трёх российских регионах. Три беспилотника удалось сбить в Брянской области. В Тульской и Курской областях нейтрализовали соответственно два и один дрон ВСУ.

7 марта также стало известно о том, что беспилотник украинских сил атаковал Череповецкий металлургический комбинат. Власти региона уточнили, что в результате удара никто не пострадал. Также отмечалось, что доменная печь продолжила работу, а предприятие функционирует штатно.