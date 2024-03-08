Волгоград, 8 марта, 2024, 08:23 — ИА Регнум. Российские силы ПВО сбили 8 марта в районе семи утра четыре украинских беспилотника в Волгоградской области, сообщили в Министерстве обороны России.

«Около 07:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны утром 8 марта проинформировало о том, что в Волгоградской области за ночь сбили 11 украинских дронов самолётного типа. Ещё один украинский дрон уничтожили в Белгородской области.