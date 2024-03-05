Москва, 5 марта, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в видеообращении 5 марта поблагодарил женщин, которые находятся на линии соприкосновения и помогают бойцам спецоперации.

РИА Новости/Алексей Майшев

«Сотни женщин находятся сегодня на линии соприкосновения. Это врачи и медсёстры, военнослужащие разных специальностей», — заявил президент в обращении к участникам Всероссийского женского форума.

Российский лидер поблагодарил женщин — участниц СВО, организаторов и участников волонтёрских бригад за службу, стойкость, мужество, милосердие, отзывчивость и душевную щедрость.

Путин отметил, что женщины вносят огромный вклад в достижение целей развития России. По словам главы государства, 40% руководящих постов в стране занимают женщины.

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Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин 5 марта заявил, что женщины в России вносят огромный вклад в развитие страны. Глава государства отметил, что во всех коллективах ценят женщин за ответственность, тщательную проработку всех вопросов, мудрость и взвешенные решения.

В марте 2023 года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что 443 женщины — участницы специальной военной операции удостоены госнаград. Он подчеркивал, что женщины выполняют тяжёлую и важную для России работу. Шойгу тогда также выразил благодарность матерям за то, что они вырастили защищающих страну сыновей.