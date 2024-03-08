Вашингтон, 8 марта, 2024, 08:59 — ИА Регнум. Администрация президента США намерена рассекретить собранные данные о якобы военном сотрудничестве России и Северной Кореи. Об этом заявила старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете национальной безопасности Белого дома Мира Рапп-Хупер. Об этом сообщили в Центре стратегических и международных исследований США.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Делиться такой информацией Белый дом будет по мере её поступления, уточнила Рапп-Хупер.

«Это касается и таких вопросов, как поставки баллистических ракет и боеприпасов», — сказала она.

По словам Рапп-Хупер, США намерены «пролить свет» на якобы реализуемое двумя странами сотрудничество в военной сфере, чтобы улучшить координацию ответных мер с союзниками.

Она заявила об утверждениях американской администрации о том, что КНДР якобы поставляет России боеприпасы для использования на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома адмирал ВМС США в отставке Джон Кирби 13 октября прошлого года заявил журналистам, что КНДР якобы поставила России вооружение для спецоперации.

При этом власти КНДР опровергли сообщения США о «поставках» вооружений в Россию и заявили, что таким образом Вашингтон пытается подорвать имидж Пхеньяна.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 17 октября назвал бездоказательными заявления разведки Великобритании о поставках России вооружений из КНДР. Он подчеркнул, что эти утверждения ни на чём не основаны.

Глава российского МИД Сергей Лавров 20 октября заявил, что утверждения США о предоставлении Пхеньяном военной помощи Москве являются слухами.

Внешнеполитические ведомства США, Южной Кореи и Японии 25 октября выступили с совместным заявлением о якобы попытках приобретения Россией военного снаряжения в КНДР. При этом конкретных примеров и доказательств стороны не привели.

В начале января координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США располагают данными о якобы использовании Россией для ударов по Украине полученных от КНДР ракет. Он пообещал, что США наложат санкции на тех, кто помогает в обеспечении передач между Россией, Ираном и Северной Кореей. Кроме того, он заявил о намерении американских представителей в Совбезе ООН поставить вопрос о якобы совершённой «оружейной сделке» между Москвой и Пхеньяном.

Лавров, отвечая на вопрос о том, делилась ли КНДР вооружениями с РФ в обмен на технологии, заявил, что Москва в отношениях с Пхеньяном не нарушает норм международного права. Он добавил, что те, кто задаёт подобные вопросы, должны сначала ответить на вопрос: есть ли у вас доказательства?

О том, что Россия не нарушает никаких международных обязательств, взаимовыгодно развивая отношения с Ираном и КНДР, 31 января также заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.