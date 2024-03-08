Вашингтон, 8 марта, 2024, 07:31 — ИА Регнум. Выступление Джо Байдена с ежегодным посланием «О положении страны» перед палатой представителей и Сенатом Конгресса США 7 марта стало самой мрачной и неамериканской речью, заявил американский журналист и экс-ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

«Возможно, это была самая мрачная и неамериканская речь, когда-либо произнесённая американским президентом», — написал журналист на своей странице в социальной сети X.

Такер Карлсон также отметил, что Байдена, выступившего с посланием «О положении страны», можно сравнить с «жестоким и злобным демагогом» и «дряхлым стариком».

Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в преддверии ежегодного выступления Байдена в Конгрессе США заявил, что действующего главу Белого дома окружают коммунисты и фашисты, и добавил, что настало время его уволить. По словам Трампа, Байден вместе со своими соратниками по Демократической партии украл у американских граждан триллионы долларов, финансируя зелёную повестку и обеспечивая потребности нелегальных мигрантов.

Как передавало ИА Регнум, в ходе выступления перед законодателями Джо Байден призвал Конгресс США принять законопроект о помощи Украине, поскольку, по его словам, прекращение поддержки поставило бы Киев под угрозу. При этом американский лидер заявил, что украинская армия якобы способна остановить Россию благодаря американским поставкам вооружений. Также Байден обратился к президенту РФ Владимиру Путину и подчеркнул, что Вашингтон не отступит и не откажется от своих взглядов и притязаний в вопросе конфликта на Украине.