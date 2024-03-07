Вашингтон, 7 марта, 2024, 23:05 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что действующего главу Белого дома Джозефа Байдена окружают коммунисты и фашисты и добавил, что настало время его уволить. Об этом политик-республиканец написал 7 марта в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

Jim LoScalzo — Pool via CNP/Global Look Press Джо Байден

«Вы теряете много денег, потому что эти люди не знают, чем они занимаются. Всё это спровоцировал продажный Джо и люди, которые его окружают — радикальные левые марксисты, фашисты, коммунисты и социалисты», — написал Трамп и добавил, что страной управляют люди, подобных которым прежде не видели.

Публикация вышла в преддверии ежегодного выступления Байдена в Конгрессе США, посвящённого положению дел в стране, которое запланировано на вечер 7 марта.

Трамп пояснил, что Байден вместе с другими соратниками по Демократической партии украли у американцев триллионы долларов, финансируя «зелёную» повестку и оплачивая нужды нелегальных мигрантов. Такая политика привела, по мнению Трампа, к самой высокой инфляции в стране за несколько лет.

«Под моим руководством инфляции не было. У нас была величайшая экономика в мировой истории. Пришло время сказать продажному Джо Байдену: ты уволен», — указал экс-глава Белого дома.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Трамп вызвал Байдена на дебаты, чтобы обсудить жизненно важные для страны проблемы. Политик-республиканец указал, что готов встретится со своим оппонентом в любое время и в любом месте и ждёт ответа на предложение.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер не ответила на вопрос журналистов о возможном участии Байдена в дебатах, рекомендовав обратиться в предвыборный штаб американского лидера.

Трамп лидирует на предварительных выборах (праймериз) Республиканской партии в 13 штатах и его называют безоговорочным претендентом на выдвижение от партии на конвенции в июле.

В свою очередь, в ходе подсчёта голосов Байден побеждает на первичных выборах Демократической партии в 11 штатах, но проиграл малоизвестному кандидатуДжейсону Палмеру на внутрипартийных собраниях (кокусах) Демократической партии в Американском Самоа.