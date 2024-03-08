Вашингтон, 8 марта, 2024, 06:07 — ИА Регнум. Посыл США в адрес президента России Владимира Путина состоит в том, что Вашингтон не отступит и не откажется от своих притязаний. Об этом американский президент Джо Байден заявил 7 марта в ежегодном послании «О положении страны» к Конгрессу Соединённых Штатов. Трансляция выступления ведётся на сайте Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Мой посыл президенту Путину прост. Мы не отступим, мы не прогнемся! Я не прогнусь!» — сказал американский лидер.

Он призвал членов Конгресса противостоять России и попросил их согласовать запрос о выделении Украине нового пакета военной помощи. Байден утверждает, что лишение поддержки создаст угрозу для Киева, а также для стран Европы и всего мира.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта телеканал CNN проинформировал о том, что в конце марта или начале апреля власти США могут согласовать законопроект о помощи Украине на $60 млрд. Журналисты уточнили, что доработкой проекта занимается председатель комиссии палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол.

Вместе с тем ещё в начале февраля газета Financial Times писала о том, что Украина в 2024 году может не получить американскую помощь из-за влияния экс-президента США Дональда Трампа. В публикации говорилось, что республиканцы в палате представителей отказываются утверждать запрос Белого дома и остаются непреклонными в этом вопросе.

21 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия остаётся открытой для мирного урегулирования украинского кризиса. Министр также призвал Запад перестать накачивать Украину оружием, чтобы завершить конфликт.