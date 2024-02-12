Лондон, 12 февраля, 2024, 15:27 — ИА Регнум. ВС России получают терминалы высокоскоростного спутникового интернета Starlink из третьих стран и расширяют их использование в зоне проведения спецоперации. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрея Юсова.

SpaceX/Global Look Press

По его словам, Россия якобы получает устройства посредством «контрабанды из третьих стран».

«Использование (Starlink. — Прим. ред.) на передовой увеличилось», — передаёт агентство слова Юсова.

При этом в публикации отмечается, что представитель ГУР не объяснил, откуда у него такая информация.

Вместе с тем пресс-секретарь украинской разведки подчеркнул, что власти Украины предпринимают попытки предотвратить использование Россией терминалов Starlink.

Как передавало ИА Регнум, ранее, представители вооружённых сил Украины заявили журналистам, что ВС РФ закупают и используют терминалы спутниковой связи Starlink, которые для ведения боевых действий применяют и ВСУ.

По одной из версий, ВС РФ якобы закупают терминалы Starlink с активированными аккаунтами через Дубай, и эти терминалы работают на территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.

Поводом для подозрений стали жалобы солдат ВСУ на проблемы с интернетом от Starlink, которые наблюдаются уже в течение нескольких месяцев, а в последние недели усилились. Причина снижения качества услуг официально не установлена.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 12 февраля заявил, что система Starlink не сертифицирована в России и не может ни официально поставляться, ни официально использоваться в РФ.

Кроме того, компания SpaceX ни прямо, ни косвенно не продаёт России терминалы Starlink, заявил в свою очередь владелец компании Илон Маск. Соответствующие утверждения СМИ он назвал ложными.