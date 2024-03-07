Москва, 7 марта, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выступила с критикой того, что допинг-пробы спортсменов хранятся на протяжении многих лет. Исходя из этой логики, медали Олимпийских игр можно вручать посмертно, заявила она в интервью «РИА Новости».

Михаил Метцель/ТАСС Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе

«Давайте тогда медаль посмертно вручать. Спортсмен выиграл Олимпийские игры, дождались, когда он умер, и тогда вручили медаль посмертно (шутка)», — сказала Вяльбе.

Всемирный антидопинговый кодекс предусматривает, что некоторые допинг-пробы атлетов могут отправить на долгосрочное хранение на срок до десять лет. Это необходимо для возможности проведения повторного анализа.

При этом Вяльбе считает, что подобную практику необходимо пересмотреть.

«Например, этот допинг-лист, который с каждым годом только расширяется. Почему они хранят допинг-пробы на протяжении восьми-десяти лет?», ― недоумевает президент федерации.

Она считает, что все проверки должны происходить на различных соревнованиях, но при этом, занимать по времени максимум два-три месяца.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября прошлого года WADA сообщило, что наказало 218 российских спортсменов на основе данных московской лабораторий и изъятых оттуда проб. При этом 63 спортсменам предъявили обвинения.

Также Всемирное антидопинговое агентство заявило, что оставит в силе запрет российским спортсменам выступать под флагом страны на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира и Европы, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не выполнит условие антидопингового агентства. В WADA утверждают, что РУСАДА не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу.

Согласно отчёту WADA, более 400 дел по нарушению антидопинговых правил российскими спортсменами, возбуждёнными на основании данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), закрыли без санкций. Всего по подозрению в нарушении антидопинговых правил российскими спортсменами открыли 834 дела. Из них 409 были закрыты, по 145 продолжается расследование, ещё по 282 приняты решения о санкциях.

Данные LIMS содержат результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В 2017 году копию этой базы информатор и бывший глава лаборатории Григорий Родченков передал WADA. В отношении Родченкова в России возбуждено несколько уголовных дел.